Ritornello Sasi: sorgenti in secca. Razionamento idrico nell’Alto Vastese

«La Sasi Spa, ente gestore della rete e della fornitura idrica nel nostro Comune, comunica che, in questi giorni si rilevano bassi livelli di acqua nelle sorgenti. Ciò è dovuto alla mancanza di pioggia delle ultime settimane, a ridosso dello scorso inverno senza rilevanti precipitazioni nevose. Pertanto nei Comuni tra i quali anche il nostro, si chiede di razionalizzare i consumi di acqua per attività strettamente necessarie, al fine di evitare ulteriori restrizioni e chiusure dell’acqua nei prossimi giorni. Si chiede attenzione e collaborazione in tal senso».

E’ quanto annuncia il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.