Ruba prodotti alcolici dagli scaffali per centinaia di euro, denunciato un georgiano

La Squadra Mobile della Questura di Isernia, all’esito di un’impegnativa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha individuato in un cittadino di nazionalità georgiana il presunto autore, con numerosi precedenti specifici, del furto aggravato perpetrato in un supermercato sito nella via XXIV Maggio del capoluogo pentro.

L’autore del reato aveva agito con destrezza, occultando sulla propria persona prodotti alcolici esposti sugli scaffali per centinaia di euro, previa eliminazione degli appositi dispositivi antitaccheggio.

La presunta colpevolezza è basata sugli esiti delle analisi delle videoregistrazioni operate dalle telecamere di sorveglianza che hanno consentito di effettuare la comparazione dell’effige per il tramite delle banche dati in uso al Ministero dell’Interno, con la preziosa collaborazione del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Napoli.