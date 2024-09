Ruba sigarette e superalcolici, 28enne finisce dietro le sbarre

Nel corso di mirati servizi perlustrativi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere in particolare i reati contro il patrimonio, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di origine marocchina e senza fissa dimora, già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali.

Lo stesso dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento. Nella circostanza gli operanti sorprendevano lo stesso all’interno di un noto lido balneare ubicato su questa via Cristoforo Colombo dopo che – previa rottura del vetro di un infisso ed effrazione di una porta secondaria – vi si era introdotto in orario di chiusura, impossessandosi di 24 pacchetti di sigarette e di 21 confezioni di filtri per

sigarette di varie marche nonché di 2 bottiglie di superalcolici.

La refurtiva, del valore complessivo di euro trecento circa, veniva quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il malfattore invece, alla luce delle accertate responsabilità penali in relazione alle fattispecie delittuose allo stesso ascritte, veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale più vicina al luogo di commissione dei reati, per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB). Durante la successiva udienza innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed a carico del 28enne veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere.