Ruba sotto gli ombrelloni, borseggiatore in manette: è un 35enne di Atessa

I Carabinieri della stazione di Torino di Sangro hanno arrestato per borseggio in flagranza un 35enne di Atessa, disoccupato e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo nel pomeriggio di ieri è stato notato da alcuni bagnanti mentre si aggirava con fare sospetto tra gli ombrelloni del lido Le Morge di Torino di Sangro; e come infatti non appena ha notato che sotto un ombrellone c’era un borsello incustodito, lo ha sottratto e si è allontanato. I bagnanti hanno segnalato subito l’accaduto al 112 ed in breve sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che, grazie anche alle precise indicazioni ricevute, in breve hanno rintracciato ed arrestato il borseggiatore e restituito il maltolto all’ignaro proprietario.

Da una rapida indagine su fatti analoghi avvenuti nei giorni scorsi nella stessa area balneare, i carabinieri hanno accertato che l’uomo era il presunto autore anche di un analogo furto avvenuto la settimana scorsa in danno di una turista giapponese. In quel caso il borseggio era stato in parte ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento ma l’autore fino a ieri era rimasto ignoto. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri e questa mattina è stato condotto presso il Tribunale di Vasto per la convalida dell’arresto per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri di Torino di Sangro ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Lanciano per tre volte la settimana. .