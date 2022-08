Dalle istituzioni alle piazze, i “Ciali’s” in concerto a Schiavi di Abruzzo

Un ex consigliere regionale, un sindaco in carica dell’Alto Molise e un ex ingegnere capo della Provincia in una inedita versione di scalmanati musicisti rock. Stiamo parlando di Paolo Palomba, già consigliere regionale in Abruzzo, dell’attuale primo cittadino di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando e dell’ingegnere Lino Mastronardi, già numero uno del comparto tecnico della Provincia di Isernia. I tre amici e musicisti, insieme a Walter Latino, medico oncologo originario di Belmonte del Sannio, e Sofia Mastronardi come voci e a Pierluigi Ninni alla batteria formano infatti la rock band “Ciali’s” che si esibirà in concerto a Schiavi di Abruzzo. L’evento è in programma per questa sera in piazza Caduti d’Ungheria a partire dalle ore 22.

