Ruba un quintale di gasolio, un denunciato nel Vastese

Nel corso di specifici servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, tesi ad infrenare il fenomeno dei reati predatori, i Carabinieri della stazione di Fresagrandinaria (CH), a seguito di denuncia di furto di oltre 100 litri di gasolio per autotrazione, avvenuto in Lentella presso il deposito di una ditta di movimento terra, hanno individuato e denunciato, alla competente Autorità giudiziaria un 52enne di San Salvo, quale autore del reato in parola.

