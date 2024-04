Ruba un’auto, si dà alla fuga e sperona i Carabinieri: minore arrestato, ma per lui solo i domiciliari

A conclusione di accertamenti seguiti ad un intervento effettuato nel corso di un mirato servizio perlustrativo, i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno arrestato un minorenne proveniente dalla Puglia, indagato in relazione ai reati di resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesioni personali, rapina impropria.

Nella circostanza gli operanti, lungo la S.S. 16 in territorio di Campomarino (CB), tentavano vanamente di fermare un’autovettura in transito a forte velocità. Ne scaturiva un inseguimento, anche con ausilio di altro equipaggio del medesimo Comando Arma – durante il quale l’auto in questione effettuava anche diverse manovre pericolose – terminato dopo circa dieci chilometri sempre in Campomarino (CB), quando il giovane speronava uno dei mezzi militari e tentava la fuga a piedi, venendo però bloccato dopo una breve colluttazione durante la quale uno degli operanti si procurava anche delle lesioni personali.

Gli immediati accertamenti consentivano di appurare che la suddetta autovettura, intestata a persona di Termoli, era stata asportata poco prima mentre si trovava parcheggiata su pubblica via del centro abitato di Termoli (CB). Nell’ambito del medesimo contesto operativo, i militari riuscivano anche a recuperare un’ulteriore utilitaria oggetto di furto perpetrato qualche giorno prima sempre in territorio termolese.

I veicoli recuperati, previ accertamenti ed adempimenti del caso, venivano restituiti ai legittimi proprietari mentre il minorenne veniva tratto in arresto.

Nel corso della successiva udienza dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, l’arresto veniva convalidato e veniva emessa la misura cautelare della permanenza in casa, per l’esigenza di prevenire l’eventuale compimento di analoghe condotte.