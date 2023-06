Ruspe in azione, rimossa la frana: torna transitabile la strada tra Agnone e Belmonte

Nei giorni scorsi, a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sull’Alto Molise, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, è stato costretto a firmare l’ordinanza di divieto di transito sulla strada comunale che dalla cittadina alto molisana conduce verso l’abitato di Belmonte del Sannio. Una sorta di colata di fango, sassi e detriti, misti a piante e ramaglie, ha invaso la carreggiata della via di collegamento intercomunale in località “Secchiaro”, contrada Castelnuovo.

Immediatamente l’ufficio tecnico comunale e quello di Protezione civile, coordinato, quest’ultimo, dal consigliere delegato Mario Petrecca, si è attivato per risolvere la problematica e riaprire la strada nel minor tempo possibile. «Già nella giornata di martedì abbiamo inviato sul posto i mezzi meccanici che hanno ripulito la sede stradale dai detriti e consentito di ripristinare lo stato dei luoghi. – spiega alla nostra redazione il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Mario Petrecca – I nostri operai, con i nostri mezzi, compreso un escavatore, hanno lavorato per ore sul posto ripristinando la percorribilità dell’arteria comunale che ora è nuovamente transitabile».

Un lavoro efficace e immediato, che dimostra, ancora una volta, la reattività della macchina della Protezione civile guidata da Mario Petrecca. E l’amministrazione comunale di Agnone incassa anche il grazie del vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano, cioè dell’altro Comune servito da quella arteria: «Avvisiamo che la strada in località “Vallone La Rocca”, interessata dallo smottamento di sabato sera, è stata riaperta al transito veicolare. Grazie alla collaborazione con il Comune di Agnone, in primis all’assessore Masciotra, la riapertura è avvenuta in tempi celeri».