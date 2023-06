Cerris Park, giornata di salute e benessere nel parco avventura di Chiauci con il Reiki-Fuji

Una giornata di benessere e di rilassamento immersi nel bosco di Sant’Onofrio, all’ombra di maestosi alberi di cerro, per favorire il contatto diretto con la natura: domenica 18 giugno, alle 13.30, Cerris Park ospiterà una tappa del Tour Molise-Puglia Reiki-Fuji di tecnica di Allineamento Spirituale di Shamballah.

A cura dell’olista Mikao Roger, specializzato in studi sulla colonna vertebrale, i partecipanti verranno introdotti alla tecnica dell’Allineamento Spirituale di Shamballah, un innovativo sistema di Reiki-Fuji (tecnica giapponese) che purifica e riallinea la colonna vertebrale partendo dal presupposto che in essa si manifestano i maggiori blocchi che, ostacolando lo scorrere dell’energia vitale, causano malattie e sofferenze (scoliosi, ernie al disco, cervicali, dolori alle ginocchia). Metodologia che, canalizzando un flusso vitale ed impulsi energetici e riuscendo nel contempo a modificare la memoria temporale delle cellule dell’organismo, sblocca di conseguenza i possibili condizionamenti mentali ed emozionali presenti nell’individuo.

Raggiungere Cerris Park è facilissimo: il Parco Avventura si trova a soli 10 minuti da Isernia, lungo una delle arterie stradali del Molise, la 650 Fondovalle Trigno, uscita direzione Chiauci. Il Parco Avventura nasce per soddisfare le esigenze di divertimento di grandi e piccini proponendo 2 percorsi MINI, 4 percorsi BABY e 5 percorsi OVER. Ci si può cimentare tra passerelle oscillanti, ponti sospesi, attraversamenti di reti e lanci dalla zip-line per fantastiche giornate all’insegna del divertimento in famiglia con i bambini, in coppia, in gruppo o con gli amici. Nel parco avventura c’è anche un’ampia area pic-nic attrezzata con posti fuoco per barbecue e un punto ristoro dove acquistare panini e bevande, oltre che un ampio parcheggio e servizi igienici. L’ingresso al Parco Avventura e all’evento di Allineamento Spirituale Shamballah è aperto a tutti ed è gratuito. Chi desidera può prenotare un trattamento personalizzato contattando il 328 027 0890.