Saggi, inchieste, noir, antologie, poesie: a Majella via alla ‘Festa del libro’

Cultura, via alla due giorni dedicata ai libri. L’appuntamento è nel rione Maiella, ad Agnone, a partire dalle ore 18,00. L’evento, organizzato dal Centro Studi Alto Molise in collaborazione con l’associazione ‘la Repubblica di Maiella‘ e il patrocinio del Comune di Agnone e della testata giornalistica l’Eco de l’Alto Molise, vedrà la presenza di autori e addetti ai lavori che interagiranno con il pubblico. A presentare l’iniziativa Bruno Cerimele.

Ad aprire la due giorni lo scrittore romano Marco Di Tillo che presenterà il suo noir ‘Come lupi sulla neve. Un nuovo caso per l’ispettore Canepa‘, ambientato interamente nella cittadina altomolisana. Ad introdurre il romanzo giallo di Di Tillo, Ida Cimmino. A seguire sarà la volta del saggio di Daniele Altina ‘La guerra allo specchio‘. A dialogare con l’autore, Angelo Colavecchio, promotore culturale e Cristian Di Pietro, presidente del Centro Studi Alto Molise. La prima giornata si chiuderà con Daniele Lombardi e il suo saggio-inchiesta ‘Profughi. Dai campi agricoli della Libia ai campi di accoglienza in Italia’. Modererà il professor Sergio Sammartino, già collaboratore de l’Avanti nonché docente presso il liceo Classico Mario Pagano di Campobasso.

A distanza di 24 ore – martedì 10 agosto -, il giornalista de l’Eco Alto Molise – Vastese, Italo Marinelli introdurrà la silloge poetica di Giorgio Paglione ‘Lo sterno d’Italia’. Per il Centro Studi Alto Molise, interverrà Fabrizio Meo. Infine, ma non da ultimo, molta attesa per l’antologia ‘Giovani scrittori cresciuti…per Laura‘, a cura di Razvan Botusan, Cristian Di Pietro, Giovanni Giaccio, Guido Marinelli, Fabrizio Meo. L’antologia è il proseguimento di ‘Giovani scrittori crescono’, presentata dal Csam alcuni anni fa, dove tra gli autori di allora c’era Laura Carosella, giovane promessa della poesia e del giornalismo, scomparsa prematuramente. “La nuova antologia – spiegano gli autori -, è un omaggio a lei dedicato dai giovani scrittori di allora, suoi compagni di viaggio, ormai cresciuti”. Interverrà Silvana Poccioni e Francesco Paolo Tanzj, ex insegnanti e mentori di alcuni di loro.

La manifestazione si svolgerà all’aperto e adottando tutte le norme anti Covid.