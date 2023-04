Saia mobilita i sindaci contro i tagli alla sanità: manifestazione davanti al Ministero della Salute

Martedì 18 aprile, alle ore 10.30, tutti i sindaci della Regione Molise si recheranno a Roma per «manifestare, con un sit in sotto il Ministero della Salute e precisamente Piazza Castellani, contro lo stato di depauperamento del sistema sanitario regionale».

Il sindaco Daniele Saia

Ne dà notizia il sindaco di Agnone, Daniele Saia, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci. «Il commissariamento della sanità molisana dal 2009, con l’avvicendamento di commissari per ben 14 anni non ha prodotto alcun risultato. – si legge in una nota stampa inviata dal sindaco Saia – In verità, ha prodotto il continuo taglio dei sevizi sanitari sia sull’emergenza urgenza sia sui servizi territoriali regionali. Non si può tollerare questo continuo peggioramento dei servizi sanitari a sfavore della salute dei cittadini molisani, anche in contraddizione con quelli che sono i principi costituzionali come definiti all’Articolo 32 della Carta Costituzionale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”».

Una delegazione di sindaci sarà ricevuta dal Ministro della Salute On. Orazio Schillaci.