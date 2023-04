Serie D: Vastogirardi buon pari contro il Senigallia, ma la salvezza resta tutta da conquistare (video)

Doppio pareggio per le molisane impegnate nel campionato di serie D. A tre giornate dalla conclusione del torneo, il Vastogirardi muove un ulteriore passo verso la salvezza diretta impattando 1-1 al Di Tella contro il Senigallia, vice capolista del girone F. Accade tutto nella ripresa con gli altomolisani che passano in vantaggio con Hernandez. Il pareggio degli ospiti arriva con un’autorete di Makni che devia sfortunatamente il pallone nella porta difesa da Petriccione. Prima della gara società e giocatori di casa hanno inteso ricordare il tifoso Giandomenico Lombardi scomparso durante la sfida contro l’Avezzano. Con il pareggio maturato contro i marchigiani, gli uomini di Coletti mantengono tre punti di distanza dal Roma City e dunque sulla zona play-out. Domenica prossima i gialloblù si recano a San Benedetto del Tronto dove fondamentale sarà non perdere sperando in un passo falso del Roma City impegnato sul rettangolo del Team Florida. Nulla da fare per il Termoli che al Cannarsa impatta (0-0) contro l’Albalonga e vede spalancate le porte degli spareggi salvezza. I giallorossi, impegnati tra sette giorni a Chieti, dovranno fare di tutto per ottenere il miglior piazzamento in graduatoria così da disputare il match decisivo per la permanenza in quarta serie tra le mura amiche. (video e foto rete8)

La nuova classifica: Pineto 67, Senigallia 61, Trastevere 58, Fano 51, Albalonga 48, Matese, Porto d’Ascoli 43, Avezzano, Sambenedettese (-1) 40, Vastogirardi (-1), Team Florida 39, Roma City 36, Vastese 33, Termoli 30, Montegiorgio 28, Notaresco 27, Tolentino 22.