Saia presidente della Provincia: «Grandi sfide amministrative. Noi siamo pronti»

«Grazie al voto di tante amministratrici e amministratori sono stato eletto alla guida della Provincia di Isernia. È per me un grandissimo onore e una responsabilità verso tutte le comunità che la compongono. Da Agnone e dall’Alto Molise porterò impegno, metodo e passione per lavorare uniti a beneficio del nostro svantaggiato territorio provinciale».

E’ il commento del neo presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia. Un primato, quello di cingere la fascia blu da presidente, visto che si tratta del primo agnonese a raggiungere tale traguardo. Certo si tratta di elezioni di secondo livello, ma comunque un risultato importante.

«Tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno accordato la propria fiducia, – continua il presidente Saia – i votanti accorsi da tutti i Comuni della Provincia, i partiti e i movimenti che mi hanno sostenuto. Sono particolarmente orgoglioso del risultato su Agnone, un segnale di compattezza territoriale che, andando oltre gli schieramenti partitici, porta per la prima volta nella storia la presidenza della provincia al nostro Comune».

«Abbiamo tanto lavoro da fare sulla viabilità provinciale, quanto sulla creazione di una visione integrata di sviluppo. Certamente non sarà semplice, ma sono sicuro che con il lavoro e l’unione di intenti potremo portare un grande contributo. – aggiunge Saia – Ringrazio l’amico Alfredo Ricci, presidente uscente, per il dedito lavoro svolto in questi anni con passione. Il nostro tempo ci pone grandi sfide amministrative per le quali servono programmazione, serietà, visione e unità di intenti. Noi siamo pronti».