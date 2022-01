Salgono ancora i contagi a Castiglione: i positivi al Covid sono cinquantuno

Sale ancora il numero dei contagiati dal Covid a Castiglione Messer Marino. A fronte di centinaia di tamponi rapidi effettuati nei giorni scorsi, tuttavia, il numero complessivo, comunicato dal sindaco Felice Magnacca in base ai dati forniti dalla Asl, si attesta oggi sulle cinquantuno unità.

Intanto per la giornata di domani è prevista una sessione di screening sulla popolazione scolastica dell’istituto comprensivo.

Il Ministero della Salute (Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021) ha emanato un aggiornamento sulle misure di quarantena, di isolamento e di validità dei tamponi molecolari ed antigenici. Si riepilogano le principali novità: Chi è contatto stretto di un positivo e non è vaccinato o non ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) o lo ha completato da meno di 14 giorni, rimane in quarantena per 10 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 10 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo;

Chi è contatto stretto di un positivo ed ha completato il ciclo vaccinale primario (I e II dose) da più di 120 giorni ed è:• In possesso di un green pass in corso di validità;• Asintomatico; rimane in quarantena per 5 giorni ed è liberato dalla stessa al termine dei 5 giorni se effettua un tampone molecolare o un tampone antigenico che risulti negativo;

Chi è contatto stretto di un positivo ed abbia ricevuto la III dose (booster) o abbia completato il ciclo primario (I e II dose) da più di 14 giorni e non più di 120 giorni, o sia guarito da infezione nei 120 giorni precedenti ed è asintomatico, non si applica la quarantena ma deve indossare i dispositivi di protezione FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ad un caso positivo.