Salvarono la vita a due persone, il sindaco premia i Carabinieri eroi

Nel pomeriggio di venerdì, sullo sfondo della Sala Consigliare della sede municipale, il Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico, Angelo Miniello, ha conferito una pergamena elogiativa, in segno di apprezzamento dell’intera comunità al Brigadiere Capo Mauro Mitri e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale William Fantacone, effettivi alla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Campobasso, nonché all’Appuntato Scelto Leonardo Carozza ed al Carabiniere Danilo Vaccaro, effettivi alla Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico.

L’iniziativa del sindaco è stata rivolta ai due equipaggi, protagonisti in servizio, in due distinte occasioni, di intrepidi gesti durante interventi di soccorso svolti nei confronti di cittadini intenzionati a porre fine alla loro vita.

Sia nel primo caso risalente al 31 dicembre del 2021 che nel secondo di metà gennaio 2022, gli interventi risolutivi dei militari traevano origine da una telefonata altrettanto tempestiva arrivata al numero d’emergenza 112, seguita dalla risposta dell’Arma che non esitava a giungere con eccezionale efficacia.

In entrambe le circostanze infatti, mossi da «profondo spirito di abnegazione ed elette virtù civiche e morali», i Carabinieri dei citati equipaggi si prodigavano con straordinaria preparazione nel far desistere i due cittadini dall’insano intento, mostrando perfetto tempismo nel rintraccio degli stessi, in un momento in cui anche un solo secondo in più avrebbe fatto la differenza.

Durante la consegna degli attestati di apprezzamento è stato evidenziato come, ancora una volta, chiamati ad intervenire d’urgenza di fronte a situazioni molto critiche, i Carabinieri abbiano agito senza indugiare, con grosso senso di responsabilità e del dovere, con estremo tatto ma allo stesso tempo in modo determinato, confermandosi protettori della comunità a salvaguardia del bene supremo della vita.

Gli encomi conferiti dal Sindaco di Mirabello Sannitico ai Carabinieri costituiscono dunque un punto di incontro dal profondo valore simbolico tra due Istituzioni, l’Ente Comunale e l’Arma dei Carabinieri, che operano sinergicamente per il bene della comunità che, tramite il primo cittadino, ha ringraziato l’Arma per la costante e rassicurante presenza sul territorio.