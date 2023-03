Calcio: l’Agnonese ne fa cinque all’Ururi e scala le zone alte della classifica

Una bella Olympia Agnonese, dei mister Fusaro e Dell’Oglio, ha surclassato con un netto punteggio di 5-1 la squadra dell’Ururi. «Continua inarrestabile la marcia verso le zone alte della classifica. – commenta il dirigente societario Fernando Sica – I ragazzi dell’Olympia hanno sempre dominato e il risultato non è stato mai in discussione, facendo divertire il numeroso pubblico presente sugli spalti che si sta sempre più affezionando al gruppo creato dagli infaticabili dirigenti della società e da tutto lo staff che si stanno prodigando, con grandi sacrifici, insieme al presidente Russo, affinché la gloriosa Olympia continui la sua corsa, e perché no, la sua esistenza». Le reti sono state realizzate da D’Orta, il bomber Di Ciocco che ha siglato una doppietta, da Brunetti, «giocatore che merita il salto di qualità» e dal «generoso e umile» argentino Austin.

