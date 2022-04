Salvarono la vita ad un giovane, premiato l’eroismo di Colato e Iaciancio della Polizia Stradale di Agnone

Il Comune di Agnone rende noto che martedì 5 aprile, alle ore 11, presso la Sala Consiliare, alla presenza del Comandante della Polizia Stradale di Isernia, Comm. Capo Pio D’AMICO, saranno consegnate dal sindaco Daniele Saia, le benemerenze concesse della “Fondazione CARNEGIE per gli atti di eroismo”, con sede a Roma, presso il Ministero dell’Interno, al Sovraintendente P.S. Luigi COLATO e all’ Ass. Capo Coord. Roberto IACIANCIO.

La sede della Polizia stradale di Agnone

I due poliziotti, il sedici agosto del 2019, durante un servizio di pattugliamento, nel comune di Cerro al Volturno, furono protagonisti di una eroica azione, salvando la vita di un giovane disperato che stava per compiere un insano gesto.

«Il prestigioso riconoscimento è una conferma della professionalità e della profonda umanità, costantemente

profuse dai due operatori di Polizia e garanzia ulteriore che la presenza del Distaccamento della Polizia Stradale

ad Agnone sia un baluardo imprescindibile per la sicurezza dei cittadini e del territorio dell’intera Provincia di

Isernia. – commenta il sindaco Saia – A nome mio e per conto dell’Amministrazione Comunale che mi onoro di rappresentare, ringrazio, con profonda stima e gratitudine, COLATO e IACIANCIO per aver onorato la Comunità Agnonese».