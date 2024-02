Salvini torna in Molise per accogliere nella Lega Aldo Patriciello, Greco: “Dove sono i fondi per il viadotto Sente?” (video)

“Salvini, come ad ogni inizio di campagna elettorale, torna in Molise per promettere interventi e opere faraoniche. Lo ha fatto l’ultima volta, in occasione delle Regionali parlando di immediato finanziamento e conseguente riapertura del viadotto Sente-Longo (chiuso da ormai 5 anni, ndr) e invece quegli interventi non sono nemmeno iniziati”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco in un video girato sul viadotto Sente, ponte che collega Abruzzo e Molise e che è chiuso da anni.

A poche ore dall’arrivo in Molise del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, che nel pomeriggio sarà a Pozzilli per l’apertura della campagna elettorale dell’europarlamentare Aldo Patriciello, il Movimento 5 Stelle protesta: “Salvini oggi verrà a fare nuove promesse per strade e ferrovie – dice ancora Greco – ma di tutta questa attività promozionale rimane solo l’autonomia differenziata perché mentre Salvini va sui territori a dire che aiuta il sud, in Parlamento promuove una legge che invece spacca in due il paese e che, se dovesse essere definitivamente approvata, farà fare al sud cento passi indietro”