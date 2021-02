Sanità in Alto Molise, Sciullo: «Siamo la periferia della periferia»

«Su una tematica così importante come la Sanità bisogna essere tutti uniti ad un tavolo per discutere di possibili soluzioni. Non si sta parlando di oggetti, ma si parla di salute dei cittadini e futuro del territorio.

In quest’ottica, la politica è l’arte della mediazione, ma anche l’arte della difesa di ciò che sta a cuore ai cittadini e dei loro diritti. Abbiamo, purtroppo, un sistema sanitario fatiscente, siamo la periferia della periferia e per questo dobbiamo continuare a lavorare per difendere le nostre istanze».

Sono le dichiarazioni di Enrica Sciullo, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agnone, che è stata ospite della trasmissione “Dentro la Notizia” durante la quale si è discusso in merito ai problemi sanitari che attanagliano l’Alto Molise.