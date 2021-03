Sbanda e finisce contro il guardrail, ferito estratto dalle lamiere

Nella serata di ieri il personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuto per un incidente stradale sulla ss709 al km 1,5 direzione Termoli sulla tangenziale. Il conducente dell’auto, subito estratto, è stato affidato al personale del 118 presente sul posto.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Termoli giunti sul posto per gli opportuni rilievi.

