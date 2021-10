Scarico illecito di reflui industriali, denunciato un imprenditore del Chietino

Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano hanno deferito alla locale Procura della Repubblica l’amministratore unico di un’azienda di Arielli per lo scarico illecito di reflui industriali.

I militari, con l’ausilio del personale SASI, dopo aver effettuato un’ispezione nella pubblica rete fognaria, risalivano alla provenienza dello scarico anomalo, riconducibile ad una società di produzione di fertilizzanti.

I rifiuti liquidi industriali erano illecitamente smaltiti attraverso un lavandino esterno che li convogliava all’interno della pubblica rete fognaria in assenza della dovuta autorizzazione e senza alcuna tipologia di preventiva depurazione. Al fine di impedire il perpetrarsi della condotta, i militari sottoponevano a sequestro lo scarico mediante l’apposizione di sigilli. Nell’area di pertinenza dell’opificio, venivano rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi illecitamente gestiti, sottoposti a sequestro. All’indagato, che rischia sino ad un anno di arresto nel caso in cui non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, è stata contestata la violazione degli artt. 137 comma 1 e 256 comma 1 e 2 del D.lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

