Gli auguri più dolci per la preside sono quelli dei piccoli alunni di Castiglione

«È stata una giornata piena, di parole, di sorrisi, di pennacchi di fumo e di dolcezze, una giornata di messaggi carichi di affetto. Le candeline le ho spente. Per fortuna hanno inventato quelle numeriche, perché a soffiarne cinquanta avrei perso il respiro. Dicono che sia importante invecchiare come il vino buono, migliorando con l’età. Dal canto mio, mi piacerebbe restare come nei disegni di questi bambini, e, ovviamente, non sapere di tappo perché il sughero proprio non mi piace».

Sono le parole della dirigente scolastica di Castiglione Messer Marino, Anna Paolella, che in questi giorni ha festeggiato il compleanno. I regali e gli auguri più dolci, per la preside, sono quelli degli alunni delle classi di Castiglione che l’hanno coperta di disegni e poesie. Agli auguri si associa volentieri la redazione dell’Eco.