Scherma, oro e argento ai campionati italiani per il molisano Andrea D’Ippolito

Ancora risultati importanti per Andrea D’Ippolito, astro nascente della scherma italiana e campobassano di nascita. Nei giorni scorsi, ha vinto la medaglia d’oro nel campionato Italiano Gold Spada Giovani e quella d’argento nel campionato Italiano Gold Spada Assoluti. Risultati che gli permetteranno di partecipare alle finali delle due categorie che si svolgeranno, rispettivamente, domenica prossima a Genova e il 7 luglio a Cagliari.

Anche nella nuova categoria, quella dei Giovanissimi, Andrea D’Ippolito sta dunque facendosi valere, dopo essere arrivato, nella categoria precedente, quella dei Cadetti, al terzo posto del ranking nazionale. Allenato da Maurizio Mencarelli, è ormai da tempo nella lista degli atleti di interesse nazionale.

Tesserato della «Victoria Scherma» di Torino, Andrea ha iniziato a tirare di scherma a undici anni e frequenta ora il quarto anno del liceo scientifico Galileo Ferraris. Vive l’esperienza dello sport in maniera totalizzante, ma senza dimenticare gli impegni scolastici. Dal lunedì al venerdì, dopo la mattinata scolastica, va direttamente in palestra per studiare, fino alle 17, e poi allenarsi fino alle 21.