Schiamazzi in strada, esce e spara con una carabina ad aria compressa: scatta la denuncia e il sequestro di tutte le armi

Non ha esitato ad estrarre il suo fucile ad aria compressa calibro 4,5 ed a scendere in strada sparando colpi di gomma contro alcuni ragazzi che stavano producendo schiamazzi in strada. Identificato dai Carabinieri, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino.

E’ quanto accaduto l’altra notte ad Ururi, allorquando un gruppo di ragazzi aveva alzato il tono della voce in strada, di sera, disturbando la quiete di alcuni cittadini. Disturbato dagli schiamazzi, un uomo di mezza età, regolarmente detentore di armi, è sceso in strada ed ha cercato di farsi giustizia da sé. Un gesto pericolosissimo che ha comportato il fuggi fuggi dei ragazzi, ma che ha anche allarmato parte della popolazione locale, la quale ha contattato immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Larino, giunti subito sul posto.

I militari, grazie ad alcune testimonianze, hanno all’istante identificato l’uomo, provvedendo al ritiro

cautelare delle armi in suo possesso, tra le quali anche una doppietta calibro 12. Un gesto scellerato che poteva causare conseguenze ben più gravi, fortunatamente sventate dal tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri. “Possiamo aiutarvi” è ancora una volta il mantra che i Carabinieri ripetono ai cittadini, invitandoli a denunciare ed a contattare il 112 per qualsiasi tipo di necessità o problematica, perché il sistema Stato funziona solo se il cittadino si sente parte integrante dello stesso.