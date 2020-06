Schiavi di Abruzzo dona apparecchiature al ‘Caracciolo’ di Agnone

SCHIAVI DI ABRUZZO. Si susseguono i gesti di solidarietà, tradotti in donazioni, nei confronti dell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la comunità di Schiavi di Abruzzo, comune del Vastese confinate con Agnone che da sempre per le cure sanitarie si riversa sull’ospedale molisano. Nei mesi scorsi innumerevoli le iniziative di tassisti romani, di origine di Schiavi di Abruzzo, a favore dell’unico presidio presente in zona. Questa volta per mano del sindaco Luciano Piluso, la comunità abruzzese donara oggi un monitor multiparametrico, un termoscanner e un pulsossimetro al Caracciolo. Tutto ciò fa seguito alla consegna effettuata nel mese di aprile di un ventilatore polmonare al “San Pio” di Vasto, diecimila mascherine e due termometri frontali al Comune guidato da Piluso. La nuova consegna sarà effettuata alla presenza del responsabile del Pronto soccorso, Benedetto Potena e del direttore sanitario facente funzioni, Massimo Catauro.

