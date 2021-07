Schiavi: l’intero paese addobbato a festa grazie alle creazioni all’uncinetto

Un paese addobbato a festa grazie a migliaia di ore di lavoro con ferri, gomitoli e uncinetti. Sono state installate nei giorni scorsi, nei posti più suggestivi di Schiavi di Abruzzo, le creazioni artistiche di un piccolo esercito di donne schiavesi soprannominato delle “uncinettine“.

Già lo scorso anno l’iniziativa aveva riscosso successo e apprezzamento e quest’anno le uncinettine si sono addirittura superate riuscendo ad addobbare più scorci del paese. Un gesto d’amore per il proprio paese natale e per rendere Schiavi più accogliente in vista della stagione turistica.