Sciopero globale transfemminista, manifestazioni anche in Abruzzo

Domani, 7 marzo, dalle ore 16 alle ore 17 ci sarà un sit in per ricordare una delle date più importanti per i movimenti femministi e la parità di genere: l’8 marzo. La manifestazione, in pieno rispetto delle normative anti-covid, si terrà a Piazza Unione a Pescara, ed è organizzata dal neo collettivo territoriale transfemminista di Non Una di Meno.

«Visto il disastroso anno passato, in cui le oppressioni verso le categorie maggiormente discriminate si sono inasprite anche a causa della pandemia, riteniamo essenziale scendere con i nostri corpi in piazza e scioperare e non solo dal lavoro, ma da tutte le gabbie che la società patriarcale ci ha imposto» spiegano dal collettivo transfemminista.

Numerose sono le associazioni e realtà locali che aderiscono alla manifestazione: ANPI, Arcigay Chieti, Amiche Della Filanda, Coalizione Civica per Pescara, Jonathan Diritti in Movimento e moltissime altre.