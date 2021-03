Screening a Castiglione: oltre cinquecento tamponi, tre i positivi

La prima giornata di screening per la ricerca del Covid19 a Castiglione Messer Marino ha fatto registrare una massiccia partecipazione da parte dei residenti. Dalle prime notizie ufficiose circolate sarebbero addirittura più di cinquecento i tamponi antigenici effettuati tra questa mattina e oggi pomeriggio. Solo tre i positivi in attesa di conferma con il tampone molecolare che sarà eseguito direttamente dalla Asl. Le operazioni sono ancora in corso. Si dovrà dunque attendere per conoscere il dato complessivo e ufficiale.

