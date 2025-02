Scippano un’anziana e usano il bancomat, denunciati due stranieri

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso hanno denunciato in stato di libertà due stranieri responsabili di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nella mattinata dell’11 gennaio scorso, in pieno centro cittadino, un’anziana signora mentre tornava a casa dalla farmacia è stata avvicinata da un giovane incappucciato che le ha portato via la borsa dandosi alla fuga.

Dopo la denuncia da parte della vittima, gli uomini della Squadra Mobile hanno seguito le tracce elettroniche lasciate dal bancomat che la signora aveva in borsa, con cui subito dopo la sottrazione erano stati effettuati numerosi pagamenti in bar e pizzerie del centro storico.

Dall’analisi delle immagini della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali e sulla base degli accertamenti condotti, è stato possibile riscontrare che fino a quando il bancomat non è stato bloccato due uomini avevano utilizzato la carta in vari negozi, chiedendo addirittura ad alcuni commercianti di ricevere contanti in cambio di transazioni fittizie.

È stato così possibile giungere all’identificazione dei responsabili, due stranieri domiciliati nel Capoluogo, che la Squadra Mobile ha denunciato alla locale Procura della Repubblica.