Misure di safety e security in eventi pubblici e manifestazioni, vertice interforze in Prefettura

Presso il Palazzo del Governo di Isernia, il Prefetto Giuseppe Montella ha incontrato i Sindaci dei Comuni della provincia pentra per un approfondimento sul tema delle misure di safety e security da adottare per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, di manifestazioni in luogo pubblico o di pubblico spettacolo.



L’idea è nata dall’esigenza di fornire ai primi cittadini un quadro aggiornato ed integrato sulle disposizioni normative in vigore nonché sull’iter procedimentale da seguire in caso di organizzazione di eventi che necessitano, nell’ottica di assicurare elevati standard di sicurezza, di una accurata pianificazione e progettazione nonché di un’attenta e diligente verifica delle condizioni preliminari al rilascio delle dovute autorizzazioni.



Taglio tecnico e pratico ha caratterizzato, invece, gli interventi del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Antonio Giangiobbe e del Questore di Isernia, Davide Della Cioppa che hanno posto l’attenzione l’uno sui profili della sicurezza e della salvaguardia dell’incolumità delle persone, l’altro sugli aspetti attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il Prefetto Montella nel ribadire il costante supporto ai Sindaci da parte della Prefettura, quale istituzione sempre al servizio della collettività, ha espresso soddisfazione per gli esiti dell’incontro che ha “consentito un confronto diretto con i Sindaci ai quali è stata offerta l’opportunità di chiarire dubbi sulla materia e sollevare quesiti ai relatori in sala”.