Scivola sul sentiero e precipita per quaranta metri perdendo la vita: salma recuperata dal Soccorso alpino

Si sono concluse le operazioni di recupero della salma di un escursionista deceduto in località Bocca di Valle – Guardiagrele (CH). L’uomo, milanese di 69 anni, era in escursione con la moglie quando è scivolato sul sentiero che conduce alle cascate di San Giovanni, precipitando per oltre 40 metri. Subito sono state inviate sul posto dalla centrale 118 Chieti-Pescara le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Elisoccorso regionale 118 di stanza a Pescara, ma il medico presente a bordo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Una volta giunta l’autorizzazione alla rimozione della salma, i tecnici del Soccorso Alpino hanno predisposto il trasporto mediante barella portantina fino ad un punto sgombro da vegetazione, nel quale è stato recuperata l’equipe e la salma mediante verricello.

foto di repertorio