Scontro sulla fondovalle Sangro, anziano trasportato in ospedale dall’eliambulanza

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla fondovalle Sangro, sul territorio comunale di Archi, precisamente al km 62.300, direzione mare. Due i veicoli coinvolti, una vettura Fiat 600 d’epoca, condotta da un 85enne di Roccascalegna e una Fiat Strada condotta da una 60 enne di Montelapiano. Dalle prime ricostruzioni sembra che la conducente della Fiat Strada, in sosta in una piazzola, sia ripartita e nell’immettersi sulla fondovalle Sangro non si sia accorta dell’arrivo della 600. Inevitabile l’impatto che ha coinvolto le autovetture lateralmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanciano, il 118 di Casoli, una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Atessa per i rilievi. L’ anziano è stato trasportato in elisoccorso e ricoverato a Pescara, prognosi non conosciuta. La donna è rimasta illesa, sia pure sotto shock per l’incidente. Il traffico veicolare è stato deviato sulla viabilità minore per dare modo al personale operante di sgomberare la carreggiata e ripristinare lo stato dei luoghi.

