Scopri il mondo dei funghi: corsi di formazione al Circolo ‘San Pio’ per il patentino

L’idea del patentino per la raccolta funghi è nata poche sere fa al Circolo San Pio quando, di fronte a un folto gruppo di soci, il dott. Gabriele Amicarelli, in qualità di micologo esperto e responsabile dell’ispettorato micologico dell’ASrem dell’altomolise, ha proposto un’escursione micologica nel meraviglioso mondo dei funghi, coordinata e gestita da lui stesso.

Per l’occasione, il dott. Amicarelli ha affermato: “Ci immergeremo in un mondo fantastico, il mondo dei funghi, muovendoci nel pieno rispetto della natura ed evitando di fare rumore per rispettare anche la fauna del bosco. Io dico sempre che entrare nel bosco è come entrare in un tempio, dove gli alberi rappresentano le colonne che sostengono la volta del cielo. I nostri occhi, appena entrati nel bosco, saranno subito attratti dalla maestosità degli abeti bianchi, poi dalle altre strutture arboree, e infine da queste piccole creature, appunto i funghi, con la loro immensa varietà di colori e profumi. Conosceremo quel mondo sapendo che è del tutto particolare. Osserveremo, apprezzeremo e assaporeremo l’ambiente circostante. Eviteremo ovviamente di distruggere le specie fungine non conosciute, poiché sarebbe deleterio per l’habitat. Inizieremo così a conoscere le prime specie fungine, e quest’anno il bosco appare particolarmente florido. Sarà una giornata interessante, volta a comprendere le diverse specie di funghi. Essa rappresenterà una piccola anticipazione di ciò che poi potrà essere la formazione specifica per ottenere il tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei”.

Ma non si è fermato a questi aspetti. Ha voluto evidenziare anche alcuni aspetti piuttosto particolari di quel mondo: “Il favoloso mondo dei funghi non è privo di pericoli. Conoscerlo è di notevole importanza soprattutto a fini preventivi: le intossicazioni da funghi sono molto frequenti e le complicanze possono essere anche gravi, come il ricorso alla dialisi. Alcuni funghi, inoltre, determinano gastroenteriti, mentre altri possono causare problemi epatici. È quindi necessario conoscere il mondo dei funghi per poterlo apprezzare da un lato e temere dall’altro”.

La correlazione con la possibilità di acquisire conoscenze sufficienti a ottenere il patentino per la raccolta funghi è stata immediata. Per questo sono stati contattati la vicepresidente vicaria del Circolo San Pio, Amalia Gennarelli, e il presidente della Provincia, nonché sindaco di Agnone, Daniele Saia, perché aiutassero a ottenere il placet regionale per lo svolgimento, sempre presso i locali del Circolo, dei corsi formativi utili al rilascio del suddetto tesserino.

La vicepresidente vicaria del Circolo, Amalia Gennarelli, si è subito attivata, predisponendo la lettera da inviare alla Direzione Caccia e Pesca della Regione Molise, sede di Isernia. A sua volta, il sindaco di Agnone si farà portavoce presso la Regione per ottenere l’autorizzazione necessaria.

Si confida di poter attivare i corsi nel più breve tempo possibile, corsi per i quali il Circolo San Pio si farà carico di tutta l’organizzazione, ben consapevoli che questa problematica è di comune interesse per tutta l’area dell’Alto Molise.