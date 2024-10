Manutenzione stradale e dissesto idrogeologico: 3,5 milioni di euro per le zone montane

Via libera all’erogazione di finanziamenti in favore delle Province per la manutenzione stradale e il dissesto idrogeologico. Lo rende noto l’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, a seguito delle risultanze dell’avviso pubblicato nel luglio scorso.

«In base alle risultanze dell’avviso – spiega l’assessore Santangelo – abbiamo finanziato in totale 8 progetti che sono stati presentati dalle Province. Per ogni Provincia sono stati assegnati 625 mila euro per la manutenzione della viabilità locale e 250 per la mitigazione del rischio idrogeologico. La somma complessiva ammonta a 3,5 milioni di euro; si tratta, nello specifico, di risorse nazionali provenienti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) che hanno destinazione ben definita rivolta alle Province con comuni montani o parzialmente montani. E’ importante sottolineare che gli interventi proposti e finanziati saranno effettuati su tratti di viabilità provinciale o aree a rischio dissesto”.

L’assegnazione alle Province delle risorse del Fosmit è solo una parte dei finanziamenti pubblici per la mitigazione del rischio idrogeologico. «Su questo punto – chiarisce Roberto Santangelo – un apporto importante in termini di finanziamenti arriva dalla programmazione FESR 2021-2027. Tra gli obiettivi strategici che la Regione ha inserito nella priorità 3 del fondo (Energia e Ambiente, ndr), che conta complessivamente una dotazione di 253 milioni di euro, c’è una linea specifica che finanzia proprio la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico, con un impegno finanziario notevole e che mette gli enti locali nelle condizioni di programmare per tempo gli interventi urgenti e indifferibili che devono essere effettuati per salvaguardare il territorio e soprattutto la sicurezza dei cittadini».