Screening al seno e vaccinazione anticovid, Palazzo San Francesco torna operativo

Due importanti iniziative nell’ambito della prevenzione e vaccinazione per ciò che concerne la lotta al tumore al seno e al Covid – 19. Sono quelle che l’amministrazione comunale di Agnone annuncia alla cittadinanza. Dalla giornata di ieri, 19 ottobre, Palazzo San Francesco è tornato ad essere centro vaccinale per la somministrazione della terza dose anticovid. Il pool di operatori sanitari, guidato da Giovanni Di Nucci, ex primario di Medicina, coadiuvato dal team di Protezione civile, ha infatti iniziato la nuova campagna sugli over 60 e le categorie protette.

Ma non è tutto visto che sabato 23 ottobre, dalle ore 9 alle 12, sempre a Palazzo San Francesco, sarà possibile effettuare gratuitamente lo screening al seno in collaborazione con i medici, Ettore Rispoli e Francesca Scarabeo. L’iniziativa è promessa dall’assessorato alle Politiche sociale del Comune di Agnone. Per tutte le donne interessate a sottoporsi all’esame è possibile contattare l’ufficio Politiche sociali del Comune di Agnone al seguente recapito telefonico: 0865.723216.