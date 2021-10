Divina Commedia, Ennio Di Nucci ospite de ‘L’Ora Solare’ su Tv2000

Il capracottese Ennio Di Nucci, 73enne, licenza elementare, racconterà la sua passione per la Divina Commedia di Dante Alighieri e ne decanterà alcuni versi nella trasmissione ‘L’Ora Solare’ condotta dalla giornalista Paola Saluzzi su Tv2000. L’appuntamento è per domani – giovedì 21 ottobre – a partire dalle ore 12.20. ‘L’Ora Solare’ è un programma quotidiano, un salotto, dove la conduttrice accoglie personaggi famosi e persone comuni con racconti e storie straordinarie all’insegna della speranza, della famiglia, dell’amicizia, della solidarietà, della creatività, dei mestieri, dei ricordi e delle passioni, personali e quelle tramandate di generazione in generazione.

Il capracottese Ennio Di Nucci ospite dello Scientifico di Agnone

Un appuntamento, insomma, da non perdere. Sarà possibile comunque ascoltare il podcast dell’intervista sul sito https://www.tv2000.it/orasolare/. Va ricordato come il 3 maggio di due anni fa, Ennio Nucci, su invito dei docenti Francesco Paolo Tanzj e Anna Ferrara, fu ospite nell’aula magna del Liceo Scientificio ‘Giovanni Paolo I’ di Agnone dove recitò a memoria diversi brani della Divina Commedia quale esempio vivente dell’importanza della memoria e dei canti danteschi nel processo educativo. In quell’occasione grandi applausi anche per la signora Rosaria Carosella, all’epoca 91enne, che al pari di Di Bucci incantò gli studenti con una performance impeccabile.