Screening: Castiglione 438 tamponi tre positivi, Celenza 269 tamponi zero positivi

Resta alta l’attenzione su Chieti sul fronte delle positività al Covid-19. Oggi è ripreso lo screening con tamponi antigenici: su un totale di 1.437 test sono risultati positivi 15, un numero ancora consistente per quanto soggetto a controllo con tampone molecolare tradizionale.

Ma non è l’unico aspetto rilevante della giornata di oggi, perché a seguito della positività di tre giocatori del Chieti Basket, il Dipartimento Prevenzione della Asl ha ritenuto necessario porre in isolamento l’intera squadra. In tutto sono state poste in sorveglianza 15 persone. Si tratta di una decisione precauzionale resa necessaria dal timore che le persone contagiate possano essere state colpite dalla variante inglese, la cui diffusività, com’è noto, è elevata. «Abbiamo agito con tempestività – sottolinea Giuseppe Torzi, Direttore del Dipartimento – perché identificare i positivi e isolare i contatti è un intervento efficace solo se fatto in tempi rapidissimi».

Nella giornata di oggi lo Screening è proseguito anche in altri Comuni, ai quali domani se ne aggiungeranno altri. In tutto sono stati eseguiti 2.740 tamponi, di cui 19 risultati positivi.

Questi i numeri:

Castiglione Messer Marino 438 tamponi (3 positivi)

Celenza sul Trigno 269 tamponi (0 positivi)

Chieti 1.437 tamponi (15 positivi)

Lama dei Peligni 118 tamponi (0 positivi)

Lanciano (ospedale) 83 tamponi (0 positivi)

Ortona (ospedale) 85 tamponi (1 positivo)

Pretoro 310 tamponi (0 positivi)