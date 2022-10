Scuola calcio Agnone, i genitori: «Una palestra di vita con la supervisione di mister Dell’Oglio»

Open day alla scuola calcio di Agnone, con i tecnici del settore giovanile della Figc Molise. L’evento è in programma per mercoledì 12 ottobre presso lo stadio comunale “Civitelle” di Agnone, a partire dalle ore 16. Una iniziativa pensata per i ragazzi delle categorie Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. Sarà presente, per l’occasione, il responsabile tecnico del settore giovanile regionale della Figc, Massimiliano Di Gregorio, insieme ai suoi collaboratori. Proprio i tecnici federali faranno svolgere ai ragazzini delle esercitazioni e dei giochi sul campo. Un’occasione imperdibile, anche per gli ultimi genitori scettici, per tastare con mano la professionalità e la passione messi a disposizione degli allievi della scuola calcio di Agnone.

E in attesa dell’evento della Figc continuano ad arrivare all’attenzione dei responsabili della scuola calcio e del settore giovanile dell’Agnonese attestati di stima e apprezzamento da parte dei genitori dei ragazzi frequentanti. Lo staff dei tecnici, da Delli Quadri a Brisotto, al nuovo allenatore Suriano fino ad arrivare a mister Fusaro, è coordinato direttamente da mister Antonio Dell’Oglio, calciatore professionista che ha militato per diverse stagioni in serie A. La sua supervisione sul lavoro degli altri tecnici è sempre discreta, ma preziosa e in grado di dare quel qualcosa in più che solo un calciatore professionista è in grado di trasmettere.

La passata stagione finì sulla stampa, su queste colonne, la foto di mister Dell’Oglio in ginocchio che allacciava gli scarpini ad un ragazzino degli Esordienti. Immagine che ben simboleggia l’umiltà e la passione per il calcio e lo sport più in generale che animano il mister supervisore Dell’Oglio. «Mio figlio non diventerà un calciatore professionista, ma forse un appassionato di sport sì e persone come mister Dell’Oglio aiutano molto in questo. – spiega un papà – Grazie per il lavoro che sta svolgendo con i nostri ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche umano e pedagogico. Siamo davvero onorati di avere un tecnico come Dell’Oglio che forma i nostri giovani».