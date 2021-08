Scuola calcio Agnonese: aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dal 2005 al 2015

Le società asd Olympia Agnonese e asd Robur di Agnone comunicano che sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio per l’anno 2021 -2022.



Si possono iscrivere tutti i ragazzi e ragazze nate dal 2005 al 2015 suddivise nelle seguenti categorie: ALLIEVI , GIOVANISSIMI, ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI.



«Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da tecnici qualificati con il patentino e con la supervisione e il coordinamento del tecnico Antonio Dell’Oglio che ha militato per tanti anni in serie A come giocatore. – spiegano dalla scuola calcio, coordinata da Fernando Sica – E’ prevista anche la partecipazione di figure specializzare come: Fisioterapista, Nutrizionista e Psicologo. Si assicura la partecipazione a tutti i campionati regionali e provinciale e a tornei nazionali e internazionali. Le attività inizieranno i primi di settembre per terminare a meta di giugno».

Per informazioni 3476150691