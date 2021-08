Incendio a Castiglione: nonna Antonietta salva le api del nipote dalle fiamme

Nell’emergenza incendi a Castiglione Messer Marino la “foto del giorno” è sicuramente questa: nonna Antonietta in modalità “pompiere” che con un getto d’acqua bagna la zona antistante l’apiario del nipote Simone.

La zona di Colle Trimarino è stata lambita dalle fiamme. Il timore era che il fronte del fuoco investisse l’apiario e così la richiesta accorata del giovane apicoltore di salvare le sue api. Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile si sono messi subito a disposizione e infatti l’apiario è stato salvato, con le fiamme letteralmente stoppate dagli operatori poco più a monte. E anche la nonna Antonietta si è data da fare, come mostra l’immagine pubblicata. Una goccia nel mare, certamente, ma il piccolo contributo del singolo, in una fase di emergenza, contribuisce al risultato finale. Una bella foto nel disastro angosciante causato dai roghi non ancora completamente domati. Da qualche minuto, infatti, è operativo in zona anche un potente elicottero Erickson.