Scuola calcio: prima gara ufficiale per i Pulcini, finisce in parità al “Civitelle”

Primo impegno ufficiale per i “pulcini” della scuola calcio dell’Agnonese, allenati da mister Brisotto e da mister Patriarca. Dopo qualche mese di allenamento il lavoro comincia a dare i suoi frutti, anche se l’obiettivo principale resta comunque quello del divertimento e di praticare uno sport sano che aiuta anche a socializzare. Nei giorni scorsi si è tenuta, per i Pulcini appunto, la prima gara contro una squadra esterna alla scuola calcio agnonese. «Nella prima partita giocata in casa contro l’Olympic Isernia i ragazzi hanno pareggiato 2-2. – racconta il mister – Ottimo comportamento dei ragazzi che hanno giocata un’ottima partita».

