Maltempo, il forte vento distrugge l’impianto solare dello stadio ‘Civitelle’

Le forti raffiche di vento spirate nella notte fanno registrare i primi ingenti danni. A riguardo letteralmente divelto l’impianto solare installato sul tetto del vecchio spogliatoio dello stadio ‘Civitelle’. La furia del vento ha dissaldato gli agganci dei pannelli, sollevati e scaraventati lungo il tetto. Il maltempo di queste ore, inoltre, fa registrare l’abbattimento di grossi rami di alberi e allagamenti in varie zone dell’agro. In stato di allerta gli uomini dei Vigili del fuoco del distaccamento, già impegnati in diversi interventi.

