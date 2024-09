Scuola e politica: la ex vice sindaca Linda Marcovecchio dirigente nella vicina Atessa

La aspettavano con trepidazione a Castiglione Messer Marino, invece è approdata ad Atessa. La dirigente scolastica agnonese Linda Marcovecchio ha assunto la guida dell’istituto omnicomprensivo “Ciampoli Spaventa” dopo qualche esperienza in giro per l’Italia. «Un anno di professione nelle Marche, istituto comprensivo “Carlo Urbani Moie”, vissuto intensamente, è stato prodigo di relazioni profonde e non sarà la distanza a fare dimenticare il bene ricevuto dalla scuola e dalle comunità della Vallesina. – spiega la dirigente scolastica ed ex vice sindaca di Agnone, Linda Marcovecchio – Oggi l’approdo ad Atessa dove ho iniziato circondata da una affettuosa accoglienza da parte del personale scolastico e da antichi amici che, dopo oltre trent’anni, sono riusciti a sorprendermi e a emozionarmi. Buon nuovo anno scolastico a tutti».

E il riavvicinamento ad Agnone della ex vicesindaca la rimette in gioco anche per quanto riguarda la partita politica agnonese. La stessa Linda Marcovecchio lasciò la politica proprio a causa dell’assunzione di una dirigenza scolastica in Piemonte. «Problemi lavorativi mi costringono a non poter far parte di alcun progetto. – dichiarava alla stampa locale la ex numero due della giunta guidata da Lorenzo Marcovecchio – Mi sarebbe piaciuto molto poter proseguire l’esperienza amministrativa magari con uno schieramento civico allargato, tuttavia già da tempo ho dichiarato che non sarò della partita». Ora che è rientrata in zona, ad Atessa appunto, magari le carte in tavola della partita per le prossime amministrative di Agnone potrebbero cambiare. Proprio la “lady di ferro“, come venne ribattezzata dai cronisti locali Linda Marcovecchio, insieme ad Annalisa Melloni e Annalisa Cellilli, formalizzando le dimissioni dalla giunta e dal consiglio comunale, decretò la fine prematura dell’esperienza amministrativa del sindaco di centrodestra Lorenzo Marcovecchio.