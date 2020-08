Comunali di Agnone, Linda Marcovecchio: “Sono fuori dai giochi”

Mai dire mai anche se a poche ore dalla presentazione delle liste, Linda Marcovecchio, ex vice sindaco del governo Lorenzo Marcovecchio appare definitivamente fuori dai giochi. A dichiararlo è lei stessa a l’Eco online. “Problemi lavorativi (è vincitrice del concorso da dirigente scolastico, ndr) mi costringono a non poter far parte di alcun progetto – afferma -. Mi sarebbe piaciuto molto poter proseguire l’esperienza amministrativa magari con uno schieramento civico allargato, tuttavia già da tempo ho dichiarato che non sarò della partita”.

Insomma, la lady di ferro, che insieme ad Annalisa Melloni e Annalisa Cellilli ha decretato il ritorno alle urne, si tira fuori. Lo sottolinea a più riprese “in questo momento mi farebbe assai comodo un permesso elettorale ma prenderei in giro solo i miei concittadini”, tuttavia in virtù di quanto accade la notte prima della presentazione delle liste, lascia aperto un piccolissimo spiraglio. “Nella vita non si sa mai come vanno a finire le cose” commenta in maniera sibillina. Nel caso in cui Linda Marcovecchio non si candiderà, resta da capire a chi finirà il suo pacchetto di voti che alla fine dei giochi potrebbe risultare vincente. Preferenze che fanno gola a tutti.