Scuola: incremento di iscrizioni per gli istituti superiori di Agnone, calano quelli provenienti dall’alto Vastese

Gli istituti superiori di Agnone tornano a sorridere. Le preiscrizioni all’Itis, liceo Scientifico e Alberghiero per l’anno scolastico 2024-2025 fanno registrare un incremento di alunni che hanno scelto l’offerta formativa della cittadina altomolisana. Su tutti spicca l’Istituto tecnico Industriale ‘Leonida Marinelli’, che in linea con quanto accade nel resto del Paese, è la scuola con il più alto numero di preiscrizioni (23), segue il liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’ (17) dove si segnala un leggero calo rispetto l’anno passato e l’Alberghiero ‘San Francesco Caracciolo’ (15) con un incremento sostanziale se si confrontano i dati della passata stagione.

La bella news è sicuramente quella che molti ragazzi (14) provengono da centri limitrofi quali Bagnoli del Trigno, Castel del Giudice, Carovilli e Isernia, quella negativa è il totale azzeramento di studenti provenienti dal versante abruzzese (2) dove la chiusura del viadotto ‘Sente-Longo’ ha contribuito negativamente a dirottare i maturandi verso Vasto o Lanciano. Proprio l’alto Vastese, in particolare Castiglione Messer Marino rappresentava, negli anni addietro, un bacino importante per i tre istituti superiori. Tuttavia, oggi, a causa di una viabilità disastrosa, gli studenti del confinante Abruzzo hanno voltato le spalle all’Atene del Sannio dove sarà necessaria un’attenta riflessione, nonché mettere in campo politiche adeguate affinché si possa recuperare il terreno perduto.