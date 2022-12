Se compri in paese vinci una crociera, la rivincita di Roccaspinalveti contro il black friday

E’ la risposta di un piccolo centro di montagna alla gigantesca operazione del black friday. Incentivare l’acquisto di prodotti nei piccoli negozi del paese premiando i clienti, attirandoli con la possibilitàdi vincere un premio. Succede nell’Alto Vastese, a Roccaspinalveti precisamente, dove sembrano aver applicato alla lettera quanto suggerito, nei giorni scorsi, dall’Uncem: «Il black friday è solo nei negozi del tuo territorio». Gli acquisti solo sotto casa e non sulle grandi piattaforme di logistica e di siti web.

«Il black friday on line è distruttivo per l’economia dei paesi – ha spiegato Marco Bussone, presidente Uncem – Capita a tutti di acquistare on line e pure Uncem ha lanciato un sito di promozione dell’agroalimentare tipico in e-commerce. Ma non possono le mastodontiche piattaforme di vendita distruggere ancora il commercio sui territori, le botteghe nei paesi. Diffondiamo un appello e una campagna di marketing territoriale, di invito a tutti a comprare nei negozi del proprio territorio, a comprare sotto casa». Uncem chiama, Roccaspinalveti risponde e lancia l’iniziativa “fai la spesa in paese e vinci“. Una lotteria, banalmente nella sua genialità, è quello che il Comune guidato dalla giovane sindaca Claudia Fiore ha ideato per spingere gli acquisti nei negozi del paese.

La sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore

«Da oggi, 3 dicembre, e fino al 4 gennaio prossimo, fai la spesa nelle attività commerciali di Roccaspinalveti e conserva gli scontrini e le ricevute fiscali» si legge nel manifesto che lancia l’iniziativa. Successivamente gli scontrini andranno consegnati in Municipio dove si riceverà in cambio un tagliando numerato per ogni cinquanta euro di spese effettuate. «Il 18 dicembre, giorno dei mercatini di Natale, l’importo degli scontrini vale il doppio. – continuano dal Comune – E per raggiungere la somma di 50 euro sono cumulabili gli scontrini di più attività, purché di Roccaspinalveti».

Alla iniziativa promossa dal Comune hanno preso parte tutte le attività del paese, dal macellaio, al forno, alla parrucchiera, al tabaccaio, addirittura la farmacia, il meccanico, bar, ristoranti, studi professionali e aziende agricole. Il giorno 6 febbraio l’estrazione dei vincitori della singolare lotteria e il primo premio è una crociera per due persone messa in palio proprio dal Comune, come conferma la sindaca Fiore. Insomma, conviene davvero fare la spesa a Roccaspinalveti. Anche così si combatte, in concreto, lo spopolamento, con idee semplici, ma geniali.