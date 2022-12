Si ribalta con l’auto, salvata dal comandante dei Vigili del fuoco che dà l’allarme

Pochi minuti dopo la mezzanotte, forse a causa delle condizioni meteo avverse, una donna ha perso il controllo del proprio mezzo ribaltandosi più volte sulla SS17 all’altezza del Comune di Cantalupo nel Sannio (IS); la stessa era bloccata in auto e sola, così è stata trovata dal comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia che stava rientrando a Campobasso ove risiede. Grazie alla tempestiva segnalazione sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco dalla sede centrale di Isernia, i Carabinieri, personale del 118 e Anas. La donna alla guida dell’auto è stata affidata ai sanitari per le cure del caso.

