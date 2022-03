Se n’è andata Lina Maria Stella Palomba, l’ultima vera “caccavonese”

Lina Maria Stella Palomba, nata il 15 gennaio 1921, ultima cittadina nata nell’allora Caccavone, è deceduta ieri mattina all’età di centouno anni, presso la casa di riposo “C.M. De Horatiis” di Poggio Sannita. Era la persona più longeva residente a Poggio Sannita e, appunto, l’ultima “caccavonese”, perché tutti gli altri sono nati dopo il cambio del nome avvenuto esattamente un secolo fa. Lina, nubile, donna d’altri tempi nel vero senso della parola, dal carattere mite e riservato, ha affrontato con serenità e determinazione le difficoltà che la vita le ha posto davanti.

Giovane ventenne segnata dai drammi della seconda Guerra Mondiale, negli anni ‘60 in cerca di un futuro migliore e della sua emancipazione come donna, emigrò in Francia, dove trovò lavoro da operaia in una fabbrica di ceramiche. Al suo ritorno a Poggio si dedicò all’amorevole e continua assistenza dei genitori Filomena e Giovanni, ugualmente longevi. Benvoluta da amici e familiari, era solita trascorrere parte dell’anno a Roma dal fratello Ascensino e dalla cognata Gina, sempre circondata dall’affetto dei nipoti Luciana, Roberta, Gianni, Filomena e Domenico e degli altri familiari. Ora riabbraccia i fratelli che l’hanno preceduta in cielo: Luca, Nicola e Giovanna.

«Zà» Lina, come veniva familiarmente chiamata da tutti, sarà ricorda con l’affetto e la simpatia che si è meritata nel corso della sua lunga vita, straordinaria ed ineludibile testimonianza di due secoli di storia. «L’intensa partecipazione e la commossa vicinanza da parte di tutto il paese al fratello Ascensino ed a tutti i familiari» commenta Tonino Palomba che ha ricostruito per l’Eco le note biografiche della longeva compaesana.