Se n’è andato Peppino, il cavaliere della Repubblica che ha esportato la cucina abruzzese in Giappone

Ha dimostrato di essere un ostinato abruzzese anche in questi ultimi tempi, lottando contro la malattia. Non ce l’ha fatta, ma lascia una lazione di vita, di dedizione al lavoro, di amore viscerale per il “suo” Abruzzo e l’Italia, per l’Alto Vastese in particolare.

Ha esportato in Giappone la ventricina dell’Alto Vastese

Si è spento Giuseppe Sabatino, fondatore e co-titolare, insieme allo chef Davide Fabiano, della pluripremiata “Trattoria dai Paesani” a Tokyo, tempio della gastronomia montana e abruzzese in Giappone. Nel corso della sua esistenza, partendo dal piccolo centro montano di Castelguidone, ha dimostrato che la determinazione può davvero fare la differenza e portare a risultati di assoluta eccellenza.

Lo chef Davide Fabiano e il cavaliere Peppino Sabatino

La interminabile lista di premi e riconoscimenti internazionali che sono stati attribuiti alla sua trattoria stanno lì a dimostrare le sue eccezionali doti imprenditoriali. Era stato addirittura nominato Cavaliere della Repubblica, proprio per aver esportato in Giappone la tradizione gastronomica abruzzese e montana, un riconoscimento di cui andava molto fiero ed orgoglioso.

Giuseppe Sabatino con la nomina di Cavaliere della Repubblica

Se n’è andato Peppino, lasciando un vuoto nel mondo della cultura enogastronomica internazionale e nel cuore dei suoi amici, parenti e conoscenti. Era un amico e sostenitore dell’Eco. Ciao Peppino, fai assaggiare la ventricina agli angeli del Paradiso…

Francesco Bottone