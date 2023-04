“Sentieri”, Rai Uno apre una finestra sul Matese

Rai Uno riaccende i riflettori sul Molise. Dopo Geo, Linea Verde, Linea Verde Life, Uno Mattina in Famiglia, Di là del fiume e tra gli alberi, Borgo dei Borghi, aspettando Linea Verde Start, il 22 aprile a partire dalle ore 14,00, arriva “ Sentieri “. Un programma di Rai Uno condotto da Lino Zani e Margerita Granbassi, con Giulia Capocci. Un programma di Stefano Maria Gallo e del molisano di Isernia, Carmine Gazzani, già volto di Linea Verde Life, Lino Zani, Maria Pia Pezzali, Yari Selvetella. Al programma, a cura di Georgia Parmegiani, partecipa Gian Luca Gascia, per una produzione esecutiva di Rosaria Rumbo e la regia di Eleonora Niccoli.

“ Sentieri “, dopo un assaggio estivo ritorna con ascolti record. Il programma dedicato al tema del cammino, ogni sabato pomeriggio, a partire dalle 14 ci porta a percorrere gli innumerevoli sentieri che si dipanano dal nord al sud dell’Italia, a scoprire luoghi nascosti e tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro cammino.

Un racconto immersivo che consente di far vivere allo spettatore l’emozione e la scoperta della montagna in tutti i suoi aspetti: da quello naturalistico a quello culturale fino a quello enogastronomico non tralasciando il racconto del territorio dove il sentiero si snoda.



Questo sabato toccherà ai cammini Molisani mettersi in mostra e proporsi per mete escursionistiche dalla bellezza mozzafiato. Grazie al supporto del Cai Sezione Molise, con il presidente Claudio Struzzolino, in compagnia di Carmela Vaccaro, delegata nazionale di Federparchi, camminando sul sentiero Italia, si attraverseranno luoghi del Matese dal fascino senza tempo. I colori del cambio stagione si fanno belli e rigogliosi come solo la biodiversità molisana può offrire. Non mancheranno cibi e borghi come quello di Civita Superiore di Bojano che di magia ne perpetra da secoli. Come si diceva non mancheranno i cibi che anche stavolta verranno sapientemente preparati da Mara a Antonella della trattoria Borgo Antico. I luoghi simbolo del Cammino, oltre Civita Superiore, Castel Petroso con la sua sotto basilica e l’immancabile Sepino con la sua Area Archeologica. Una passeggiata all’insegna del paesaggio che ultimamente è sempre più sotto attacco dal proliferare di progetti di parchi eolici con torri alte anche oltre i duecento metri. La bellezza è fonte di benessere ed il paesaggio è l’alternativa ad un sicuro depauperare di angoli senza tempo, incontaminati, non condizionati da opere sconsiderate che l’uomo mette in campo per concedersi al danaro in virtù di una finta transizione ecologica, sempre più realisticamente, energetica. Sorgenti, vette, terreni prese d’assalto con danno per la biodiversità, la fauna, la flora, il turismo, la salute. Una riflessione è doverosa e “Sentieri”, con le splendide immagini che proporrà, forse, ci ricondurrà ad una sana idea di energia pulita.

Nella foto lo staff femminile di Cammini e la delegata Carmela Vaccaro, con lo chef Filindo Russo.